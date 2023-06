SELLA A RFV, Viola prendi Politano. Punta? Zapata

FirenzeViola.it

Ezio Sella a Radio Firenze Viola

Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dai nomi per il futuro dell'attacco viola: "A me piace Nzola dello Spezia. È un giocatore che sa stare in area di rigore ma sa anche manovrare. Con Italiano potrebbe completarsi, ha delle qualità interessanti. Sono convinto che il mister riesca a sfruttare al massimo le caratteristiche di questo giocatore. Ha una grande fisicità ma ha anche buona tecnica".

Cosa pensa di Retegui?

"È un giocatore che ha fatto intravedere delle qualità, però bisognerebbe vederlo in Italia, giocando diverse partite di campionato. In Nazionale ha fatto benino ma non dobbiamo esaltarci, non ha fatto cose importanti. Potrebbe far bene ma bisogna capire che tipo di giocatore è. Sicuramente vede bene la porta e ha fiuto del gol, che si muove in funzione della conclusione in porta. È un buon giocatore anche di testa. Potrebbe far bene ma io finché non lo vedo giocare in Serie A è difficile da valutare fino in fondo. Il calcio italiano è diverso dagli altri".

Le piace Dia?

"Dico sempre che una squadra che cerca di dominare il gioco come la Fiorentina, deve trovare giocatori abili nello stretto, nello scambio breve. Questo ragazzo si esprime molto di più quando ci sono degli spazi, è un giocatore più da contropiede. Può essere utile ma se hai una squadra che domina il gioco, davanti devi avere giocatori tecnici e con capacità aeree per concludere sui cross che arrivano dalle fasce".

Che giocatore acquisterebbe come punta per la Fiorentina del prossimo anno?

"Zapata dell'Atalanta si sposerebbe perfettamente con le caratteristiche del gioco della Fiorentina. Arnautovic? A me non piace, perché ha dei colpi ma ho l'impressione che giochi troppo per conto suo. Se tu vuoi sviluppare un gioco di squadra, hai bisogno che chi acquisti abbia voglia di mettersi a disposizione dei compagni e lui non penso che abbia queste caratteristiche".

Ikone ha deluso, lo sostituirebbe?

"Ha fatto poco, mi aspettavo di più sotto porta. È un po' discontinuo e quindi è un giocatore che ha trovato delle difficoltà nel calcio italiano. Quanto può migliorare? Quello dipende dal lavoro che gli proponi, ma anche dalla sua disponibilità. Per migliorarsi uno deve mettersi a disposizione di chi ti allena per lavorare ogni giorno in una direzione. Berardi ha grandi qualità ma è discontinuo, mentre Politano oltre ad avere qualità ha anche una grande continuità di rendimento".

Zaniolo potrebbe essere un buon colpo?

"È un giocatore con grandissime potenzialità, però anche lui ha dimostrato poca continuità. Deve migliorarsi e deve giocare più con i compagni, talvolta difficile da collocare in campo. Secondo me il primo e il secondo giocatore da provare a prendere sono Berardi e Politano, poi ci può anche essere Zaniolo che però per me non è troppo adatto al gioco di Italiano. Orsolini? Non è male, ha dimostrato di fare cose buone ma è mancato nella continuità. È di un livello inferiore rispetto a Berardi e Politano".