SCONCERTI A RFV, Qualificazione indiscutibile

Dopo la partita tra Twente e Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto Mario Sconcerti, per commentare la gara. Queste le sue parole: "L'ultima parata di Terracciano sembrava quella di Zoff in Italia-Brasile del ‘82. La Fiorentina sembrava sconosciuta, ha tenuto molto meno la palla e ha giocato di contropiede. Nel giro delle due partite la qualificazione è stata indiscutibile, peccato non aver segnato ma è stata evitata una bella delusione".

Che nepensa delle scelte che ha fatto Italiano?

"Io ho capito poco la scelta di Maleh fin dall’inizio. Perché continua a non aver un ruolo preciso e non apporta niente a livello fisico. In questi match non c’è possibilità di inserimenti, ma ora non mi interessano le scelte di Italiano. Ho visto miglioramenti in Cabral e Ikoné, che non la butta dentro ma ha fatto la sua miglior partita da quando è a Firenze. Ho visto un buon Jovic nonostante il gol mangiato all’ultimo munito. E poi ho visto ancora la dimensione europea che ha Bonaventura. Noi non dimentichiamoci che noi eravamo la settimana squadra del campionato, eppure ho visto una Fiorentina europea, con ancora qualche limite e problemi di personalità. Però sono ottimista".

Dopo questo risultato si cancellano le critiche di Empoli?

"Spero molto nella crescita di Italiano. Perché far concentrare i giocatori in match come stasera o come col Napoli è facile. Mentre in partite come con l'Empoli è difficile: se cambi 9 giocatori dividi il gruppo tra i titolari e quelli che rimangono fuori. Mi aspetto la crescita di un grande allenatore".

C'è bisogno di qualcosa ancora dal mercato?

"Barak è un giocatore molto importante, specialmente per noi che segniamo poco con i centrocampisti. Certamente se arrivasse un difensore il reparto sarebbe completo, perché Nastasic è fragile, si infortuna facilmente e non è un fenomeno. Mentre Quarta può esser utile, è un giocatore internazionale, stasera me lo sarei giocato come terzino: tra i 6-7 difensori ci sta bene."