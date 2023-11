SCARAMUZZINO A RFV, Paragono Bonaventura a Torreira

Immagine da Youtube

Ascolta l'audio

Giovanni Scaramuzzino a Radio FirenzeViola

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e storica voce di Radio Rai, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante il "Social Club" a proposito di Fiorentina-Bologna: "Poteva finire in pareggio, ma se c'era una squadra che poteva vincere la partita, quella era proprio la Fiorentina. Se Kouame continua a essere il centravanti migliore, o meno peggio, probabilmente un problema là davanti c'è. Mentre il centrocampo viola è ben assortito, non per nulla la squadra di Italiano annovera sette punti in più rispetto all'anno scorso".

Cosa gliene pare di M'Bala Nzola fin qui?

"Nzola allo Spezia giocava in un altro modo. Anche Beltran rende meglio, per quello che ho visto, con dei palloni verticali. Il gioco di Italiano è diverso. Poi è giusto anche celebrare l'assist di Nzola per il gol di Bonaventura... Perché per me è proprio un assist. Ritengo che la Fiorentina abbia costruito molto del suo successo ieri, mentre non mi è piaciuta fra il 30' e l'inizio del secondo tempo. Non devi concedere certi spazi ad Orsolini, al di là della decisione del VAR che ha annullato il gol al Bologna".

Dove deve lavorare la Fiorentina adesso?

"Se si guardano solo i numeri, l'Empoli ha battuto in trasferta sia i viola che il Napoli... Giusto per dire che ci poteva stare. Ma è chiaro che è una Fiorentina da lavori in corso, così come è ovvio che servono difensori forti in fase di copertura. Dal punto di vista della squadra, sarei solo contento di aver battuto un Bologna fino a ieri imbattuto fuori casa".

Come vede la stagione dei viola ad oggi?

"Se uno guarda ciò che non fa, può fare un elenco. Però c'è anche un valore strutturale: ricordando come era la Fiorentina prima dell'inizio della stagione, si deve essere contenti a mio avviso. Poi è chiaro che l'appassionato ragiona di "pancia", mi sembra però che Italiano sappia il fatto suo".

Bonaventura può davvero fare la differenza da solo?

"Vi ricordate il Torreira che faceva gli inserimenti nell'area avversaria e andava continuamente al tiro? Beh, vi dico che questo è il miglior Bonaventura della sua carriera malgrado l'età. Lo scorso anno nel girone d'andata non era decisivo come poi ha dimostrato di essere nel girone di ritorno".