SACCHETTI A RFV, Viola, Hien ha solo un problema

Luigi Sacchetti, ex centrocampista tra le altre di Fiorentina e Verona, è intervenuto oggi a RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Ecco le sue parole, in particolare sull'obiettivo di mercato in difesa Isak Hien (centrale dell'Hellas cercato anche dall'Atalanta):

Sacchetti, secondo lei in che reparti dovrebbe rafforzarsi maggiormente la Fiorentina?

"La punta, sicuramente. Non mi convincono a pieno i due bomber viola, sono buoni giocatori ma se la Fiorentina vuole fare il salto serve qualcuno. Jovic sono convinto che inizierà a segnare, è sempre lì quando c'è da fare gol, manca solo la finalizzazione. Il centrocampo è molto buono ma mi permetto di dare un consiglio: Tameze. Mi piace moltissimo e trovo che, con Amrabat, a Verona fosse perfetto insieme a lui".

Si aspettava di più da Barak?

"Per me è un giocatore importante: ha fisico, tecnica e inserimento. Due anni fa a Verona aveva fatto vedere grandi qualità ma deve essere messo in condizione di rendere al meglio".

Come vedrebbe Hien nella difesa viola?

"L'ho visto due volte: una volta da centrale nella difesa a quattro, dove penso possa esprimere al meglio le sue qualità, e un'altra da esterno dove non mi ha convinto. Da centrale mi piace: è intelligente, fisicamente è forte. Non è veloce, per questo sull'esterno non mi piace. Per me da centrale può fare anche il titolare".

Montipò potrebbe fare al caso della Fiorentina?

"Lo avevo a Novara nel settore giovanile, è un ottimo ragazzo. A Verona è stato importante anche se a volte ha fatto errori, ma è stato sicuramente decisivo. Non so se sia meglio di Terracciano però è sicuramente un buon portiere".