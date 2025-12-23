RFV Russo su Paratici: "Serve qualcuno che sistemi questa sciagura calcistica"

Federico Russo, conduttore radiofonico e televisivo fiorentino, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" del nuovo modulo e delle conseguenti scelte di Vanoli per adattare la rosa al 4-4-2: "La superiorità numerica è stato un episodio fortunato. Ho visto qualcosa di diverso che mi ha dato ottimismo e la cosa che mi ha dato speranza è stata la difesa a 4. La Fiorentina si ostinava a giocare a tre anche lo scorso anno, ma anche con Palladino, quando ci siamo messi a 3 in difesa ci siamo trovati in difficoltà. Ho visto una Fiorentina con questo falso 4-4-2 che mi è piaciuto. C'erano dei ragazzi fuori ruolo, come Parisi, Ndour e Ranieri, ma mi sono piaciuti. Finalmente Gudmundsson è stato messo nella posizione esatta. È lì che deve giocare".

Il probabile arrivo di Paratici può aver avuto un effetto taumaturgico sulla squadra?

"Sono pienamente d’accordo. Alla Fiorentina c'è bisogno di qualcuno che metta a posto questa sciagura calcistica. Adesso serve una figura di esperienza e autorevole. Ho sentito molta gente che parla di mercato, ma credo che i calciatori ci sono, mancano delle figure societarie forti, che riescano a mettere in ordine, con il loro carisma e la loro esperienza, questa situazione".

Questi calciatori di cui si parlava positivamente a inizio stagione hanno deluso?

"Ha deluso il gruppo che sembrava sano e entusiasta. Come è avvenuto è inspiegabile. E' veramente imbarazzante pensare che lo scorso anno la Fiorentina era prima in classifica. Una squadra rinforzata, che deve ritrovare la compattezza che aveva con Palladino. Sotto la sua guida la squadra e il gruppo facevano la differenza".

