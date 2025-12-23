RFV Rubinho su Paratici: "Sa gestire lo spogliatoio, sta vicino ai giocatori"

L'ex portiere Rubinho, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante"Chi si compra?" per parlare della situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni su Paratici: “Per me è un riferimento, è un dirigente di successo in Italia. Con Marotta ha fatto grandi cose, la storia parla per loro. È un dirigente intelligente, il suo arrivo porterà serenità e cose concrete per il futuro”.

Alla Juve era presente anche nello spogliatoio?

“Ho un rapporto fantastico con lui, questo perché era sempre con noi. Anche quando ci allenavamo, o facevamo le cure mediche. È uno che vive molto lo spogliatoio, sta vicino alla squadra. Lui e Nedved erano sempre con noi e potevi parlarci di qualsiasi cosa, mentre Marotta gestiva. È uno che fa domande anche extra campo per capire come stai nel tuo privato”.

Può essere il momento della svolta per Gudmundsson?

"Sì, lui ha le sue qualità, ma magari il periodo difficile della squadra lo limita. La tensione può incidere. Quando hai talento e coraggio riesci a emergere, ma dipende tanto da come è fatto caratterialmente il ragazzo".