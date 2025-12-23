Radio FirenzeViola, continua la programmazione: ora "Palla al centro"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luciana Magistrato e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:45 spazio a "Calciopiù on air" e infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.
