RFV Minotti: "La Fiorentina deve stare attenta ai calci da fermo a Parma"

Il dirigente sportivo ed ex calciatore del Parma dal 1987 al 1996, Lorenzo Minotti, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando della partita di sabato tra Parma e Fiorentina: "La Fiorentina troverà una squadra consapevole dell'importanza della partita. Nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con gli addetti ai lavori e credo che questa partita sia molto importante. Il Parma ha avuto sfortuna con gli infortuni di giocatori offensivi, ha perso Ondrejka, Oristanio e quindi non aveva le soluzioni per proporre una certo tipo di gioco. È una squadra molto organizzata in difesa e ha raggiunto quei punti, che si trova ad avere soprattutto, grazie alla compatezza difensiva. Subisce molto poco. Quello che voleva fare Cuesta non si è ancora visto. La Fiorentina dovrà temere i calci da fermo perchè segna molto da queste situazioni, mentre la Fiorentina è carente in questo fondamentale".

Il cambio modulo può essere più utile per limitare i danni da calci piazzati?

"Direi che non cambia nulla, perché nel calcio da fermo rientra l'organizzazione difensiva. Il portire secondo me deve stare in mezzo all'area in modo tale da aiutare la difesa. Bisogna arrivare preparati per le situazioni di confusione, che nell'area si vengono a creare. I difensori e i centrocampisti devono migiorare la loro interpretazione del pericolo, anche perché spesso la Fiorentina prende gol da fuori area, come è successo anche contro l'Udinese. Questo può essere dovuto alla difesa che non protegge l'area di rigore o ai centrocampisti che si schiacciano troppo sulla linea di difesa".

Dove può far breccia la Fiorentina contro il Parma?

"Partiamo dal concetto che dal punto di vista qualitativo la Fiorentina è superiore, quindi se gioca al suo livello può avere le sue occasioni. Il Parma è la squadra più giovane del campioanto, che durante il mercato di gennaio dovrà rinforzarsi con almeno 3 innesti. Giocatori che conoscono la categoria, perché spesso il Parma ha compromesso le proprie gare nei miniuti finali di partita, sintomo di non comprensione del momento della gara".

