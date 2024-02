RUSSO A RFV, Frosinone mina vagante. Il loro gioco...

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

L'ex giocatore del Frosinone Adriano Russo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante il Social Club. Queste le sue parole su Soulè: "Il Frosinone gioca un bel calcio. Soulè è imprevedibile, fare 10 gol a Frosinone non è facile. Le occasioni che ha di tirare in porta sono inferiori rispetto a quelle che hanno gli attaccanti della Fiorentina. Calcolando che è un rigorista può arrivare anche a 15 reti stagionali. Il Frosinone l'ho visto dal vivo e onestamente vedere che contro squadre come la Juve faceva pressing alto mi ha lasciato stupito.

Hanno un'idea di gioco che li rende una mina vagante per qualsiasi avversario. E' normale che se porti 5-6 giocatori in fase offensiva, ti metti in condizione anche di subire. Crei tanto ma subisci tanto. Per questo hanno una delle peggior difese della Serie A".