Cagni sul rinnovo di Palladino: "Non è strategico e per me è stata una scelta giusta"

vedi letture

Il tecnico Luigi Cagni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari". Queste le sue parole sulla Fiorentina e sul rinnovo di Palladino alla vigilia della gara con il Betis: "Sta facendo lo stesso percorso di Italiano, mi sembra una scelta giusta. Sta rendendo bene, è una conseguenza normale. E' una crescita importante la sua, sotto tutti i profili. Firenze non è una piazza facile, anzi. Lui è riuscito soprattutto nella prima parta a sopportare la critica. Secondo me il rinnovo del mister era già deciso da tempo, è stata una cosa professionalmente bella. Gli ha dato serenità, anche se non lo ha scoperto ieri. Dirlo pubblicamente è meglio per tutti, anche per gli stessi calciatori. Avranno sentito sicuramente l'umore della squadra prima di rinnovare il contratto del tecnico. Non è strategico secondo me per il momento in cui è stato fatto. Hanno un progetto in testa, le due parti hanno accettato solo se tutto il programma è stato accettato quindi per questo non credo che il rinnovo sia arrivato da un momento all'altro".

Fiorentina-Betis? "Loro sono tecnicamente forti. Ci sarà un Kean in più rispetto all'andata. La Fiorentina se la giocherà, può farcela dal punto di vista tecnico e mentale. I giocatori hanno tutti gli occhi della tigre, tutti".