RFV Fontana su Fiorentina-Betis: "Aspetti fondamentalI? Serenità e lucidità"

Gaetano Fontana, ex centrocampista viola e allenatore ha parlato così su RadioFirenze Viola, durante "Viola Amore Mio", delle dichiarazioni di Palladino fatte nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Real Betis: "Capita di non dormire quando uno prepara una gara, i pensieri rimangono anche la notte. Soprattutto perché questa sarà il primo vero e proprio palcoscenico importante per Palladino".

Come ci si sente alla vigilia di una partita così importante a ricevere un attestato di stima come il rinnovo di contratto?

"Gratificati, vuol dire che il lavoro fatto è stato osservato e gradito. Questo rafforza anche il gruppo squadra e anche per i ragazzi è un segnale importante che va a rafforzare tutto l'ambiente. Si vuole dare sicurezza e sicuramente c'è margine di miglioramento".

Stasera la Fiorentina dovrà fare a meno di Cataldi, un centrocampo composto da Adli, Fagioli e Mandragora ha le caratteristiche giuste?

"Sono giocatori diversi che possono trovare la loro sinergia in una partita in cui la Fiorentina deve fare di tutto per vincerla. Credo che sia un centrocampo di qualità; chiaramente dispiace per l'assenza di Cataldi ma credo sia un momento in cui giocatori come questi possono fare la partita".

Fagioli può diventare il futuro della Fiorentina?

"Ovviamente stiamo parlando di un ragazzo che deve gestire una situazine enorme, non si è mai pronti per queste situazioni. Dal punto di vista tecnico stiamo parlando di un ragazzo che a 14 anni era fuori concorso rispetto agli altri per le sue qualità. Ad oggi la sua qualità è macchiata dal momento difficile, ma se ritrova la giusta mentalità sarà fondamentale non solo per la Fiorentina, ma anche per il calcio italiano".

Recupero Dodo: quanto è importante?

"Giocatori come lui spostano gli equilibri, è fondamentale averli, anche se non al cento per cento: lo ha dimostrato Lautaro con l'Inter. Anche per i compagni è fondamentale".

Secondo lei quale sarà l'aspetto fondamentale della partita di stasera?

"La serenità: la partita non la vinci e non la perdi al primo minuto. L'episodio può capitare sempre e c'è bisogno di lucidità. Sarebbe importante veder arrivare la Fiorentina all'ultimo step".