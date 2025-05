Ana Quiles sul Betis: "Sta facendo bene, ci crede: può essere la loro prima finale europea"

Nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola è intervenuta Ana Quiles giornalista spagnola (qui in Italia è in onda su Sky con Sky Data room) ma anche corrispondente per Fox Sports per la serie A per gli Stati Uniti. "Sensazioni su stasera? Il Betis ci crede, sta facendo una grande stagione e vuol dimostrare il suo valore. Hanno vinto una Liga e tre Coppa del Re ma questa potrebbe essere per loro la prima finale europea. In Spagna sono tutti impauriti dopo Inter-Barcellona. Non penso che cambieranno il loro modo di giocare. Pellegrini ha le idee chiare, rimarranno sulla stessa linea dell'andata".

La Fiorentina ritrova Kean... "Facendo un paragone con Inter-Barcellona dove gli occhi dei nerazzurri erano tutti su Lamine Yamal, possiamo dire che le attenzioni del Betis saranno tutte su Kean. Può fare male alla difesa avversaria. Nel Betis occhio a Isco, è uno dei più forti in squadra. Ha ritrovato l'estro giusto, dopo il Real. E' tornato ad essere l'Isco di una volta, brillerà sicuramente".