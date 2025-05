De Sinopoli (presidente ATF): "Coreografia negata? Viene da una serie di punizioni verso il tifo viola"

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per fare il punto della situazione alla gara di stasera tra Fiorentina e Real Betis. Queste le sue parole in merito alla coreografia negata dalla Questura: "Questa scelta fa parte del cumulo delle punizioni ad una parte di tifo, sono state fatte delle multe a molti ragazzi della Fiesole che sono state sanzionati per quella coreografia contro la Juventus in relazione al tenere il proprio posto. E' chiaro che può essere una ripicca, e così facendo è un modo per dire "non te ne faccio fare delle altre". D'altronde le coreografie necessitano di autorizzazioni. La logica è questa, non ci sono altre motivazioni. La coreografia di oggi sarebbe stata solo di sostegno. L'altra volta non era piaciuta la coreografia contro la Juventus e quindi posso solo immaginare che si siano andati dietro a queste sensazioni. Uno prende atto, poi è uscito il comunicato della Curva che ha reso pubblica la decisione della Questura".

Ieri l'abbraccio della Curva alla squadra... "Ci piace anche la partecipazione della squadra. Questi appuntamenti la squadra li apprezza. Credo che abbiano piacere a ricevere un ulteriore stimolo. Anche se per la partita di stasera non ne avrebbero bisogno. Però è un modo per mostrare la nostra vicinanza, dato che in questa settimana si è parlato tanto dei 60mila del Villamarin".

