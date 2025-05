RFV Restelli: "Partita difficile ma non impossibile, serve equilibrio"

vedi letture

L'ex viola Maurizio Restelli ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio", parlìando così del momento della Fiorentina: "Ancora il campionato può dare grandi gioie come grandi delusioni: le aspettative magari erano altre, mentre ad oggi ci si può ritrovare in una zona di classifica indifferente. Ho la netta sensazione che abbiamo trovato un'idea di squadra e di gruppo che è da tanto che non avevamo. Le basi in prospettive ci sono".

Palladino ha detto che non bisognerà essere frenetici, ma quando c'è da recuperare un risultato non è facile...

"Ci vuole equilibrio: l'ansia ci sarà senz'altro soprattutto pre partita, finchè non entri in campo te la porti dietro, dopodiché spetta ad ognuno il ruolo di pensare a cosa sia meglio fare per seguire la propria lucidità. se il gruppo è unito e sa di potercela fare riescono a fare trame di gioco che l'ha contraddistinto uno se la gioca".

Tanti tifosi del Betis in centro, di cui 1200 senza biglietto...

"Avete visto l'atmosfera del Villamarin...ci sta che i tifosi abbiano abbinato il vedere la bella città ad una bella partita, al di là del biglietto".

Su chi punta della Fiorentina?

"Mandragora mi sta stupendo molto, mi sembrava un giocatore che faceva il compitino ma adesso riesce ad essere determinante: ha un bel tiro, se becca la porta fa del male. Kean invece fa la differenza, è bravo perché si sa trovare lì e si sa svincolare dal difensore. Anche Dodo sulla fascia dà noia ed è una mina vagante. Abbiamo giocatori che possono fare del male: vedo una partita difficile ma non impossibile".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA