RFV Cinquini sul rinnovo di Palladino: "Mossa intelligente, tempistiche perfette: dà fiducia"

Oreste Cinquini, ex viola, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" del rinnovo di contratto di Raffaele Palladino:

"È una mossa intelligente, che dà maggior potere all'allenatore, anche nei confronti dello spogliatoio, sia nei confronti dei giocatori che dei dirigenti. Credo sia stata una mossa intelligente anche perché avendo inquadrato Commisso si vede che lui difende tutti fino in fondo: questo vuol dire che ha (e dà) fiducia. Alla vigilia di un incontro fondamentale è stato un gesto importante. Il giudizio definitivo su Palladino lo danno i risultati, ma direi che fino ad adesso è stato un buon percorso. La ciliegina sulla torta sarebbe anche data da una qualificazione in finale. Credo che su Palladino abbia influito l'ombra di Italiano, che nei 3 anni a Firenze aveva fatto molto bene. In quest'anno ci sono state intuizioni importanti sia da parte di Palladino che della dirigenza, come gli stessi De Gea e Kean. Ci sono tanti giocatori ambiziosi in questa rosa: chi avrebbe mai detto che De Gea sarebbe tornato a questi livelli,lo stesso vale per Kean: è diventato un giocatore vero, anche se secondo me può ancora migliorare a livello mentale. Anche lo stesso Dodo è uno di quei giocatori da tenere assolutamente e credo che sarà un giocatore molto ambito nel mercato...Commisso farebbe carte false per farlo rimanere. È difficile tenere giocatori ambiziosi, anche per tutti i loro entourage".

Mancanza d'esperienza di Palladino: è davvero un grande ostacolo?

"Sicuramente l'esperienza è fondamentale, ma in una piazza come Firenze si possono dimostrare le proprie capacità. Mi sembra che il problema di Palladino possa essere il confronto con la società per crescere: per esempio, nella partita di Siviglia un po' più di coraggio ci sarebbe voluto. Un allenatore dovrebbe essere aiutato anche dalla società perché la crescita dell'allenatore passa anche da un confronto che magari non c'è a pieno e la crescita deve essere armonica: la scelta del rinnovo da parte del presidente è stata intelligente".

Che sensazioni ha per stasera?

"La Fiorentina ha tutte le carte in regola per vincere: il gol di Ranieri ha riaperto tutto. Comunque è una partita da dentro o fuori...io direi che è un 60% a favore della Fiorentina. La partita contro la Roma mi ha dato conforto, vedo una Fiorentina tonica. Il recupero di Dodo è miracoloso. Speriamo anche che Kean abbia superato al massimo tutte le problematiche familiari".

