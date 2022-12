RUBINO A RFV, Giovani? A Italiano furono imposti

Raffaele Rubino, ex calciatore e oggi ds nonché grande conoscitore della Serie C, ha così parlato a Radio FirenzeViola: "Bisogna essere bravi a fare patrimonio, cioè plusvalenza, lanciando i giovani. Io l'ho fatto. Bisogna anche essere fortunati a trovare nella propria Primavera a trovare dei giovani. Poi senz'altro la C tende a valorizzare e conviene avere buoni rapporti coi club di quella categoria. Comunque, in generale, serve più coraggio.

Come vedrebbe le squadre Under 23?

"Bene, perché permettono ai giovani di giocare tante partite e con relative pressioni, perché chiaramente le seconde squadre, in A, non ci vanno. Il minutaggio è fondamentale, io sono stato fortunato perché al Trapani avevo fissi tre o quattro giovani in campo".

Italiano ha fatto la differenza?

"Sì, ma a Italiano è stato imposto l'obbligo di giocare coi giovani ai tempi del Trapani. Ha avuto il tempo di lavorare perché non aveva nessuna pressione ed è stato bravissimo. Vuol dire che c'è anche questo modo di fare calcio. I giovani bravi ci sono in giro".

Come può finire la questione dei ripescaggi?

"Quest'anno ci sono stati i casi di Teramo e Campobasso, in cui all'ultimo giorno non si paga una rata di tasse, quando era andato tutto dritto nei mesi prima. E queste squadre vengono escludere. Più di questo, la Lega cosa deve fare? Serve più tutela in C. Non bisogna arrivare in fondo impreparati per capire quali club vanno ripescati e quali esclusi".