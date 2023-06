RUBINHO A RFV, Livakovic sarebbe gran colpo. Cragno no

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Rubinho, ex portiere di Serie A, su Radio FirenzeViola ha commentato i principali nomi per la porta accostati alla Fiorentina: “Quando non hai un portiere fatto in casa, la strategia giusta è quella di prenderne uno che possa anche far crescere quelli sotto. Ad esempio, il Monza quando ha preso Lamanna della Genoa, aveva Di Gregorio, oggi quest’ultimo ha preso il posto e gioca. La Fiorentina può lavorare in tal senso, cercando di portare sui portieri in casa propria”.

Che ne pensa di Livakovic e Horn?

“Se il croato arriva alla Fiorentina è un gran colpo. Sono due anni che gioca bene ed è un pilastro della nazionale. Ha fatto un Mondiale strepitoso. Mentre Horn è un pezzo che non gioca”.

Tra quelli giovani c’è qualcuno che le piace?

“Non ci sono giovani pronti per la Fiorentina. Non vedo nessuno che spunta e che farebbe bene a Firenze. È una piazza che merita e necessita di un portiere pesante. La Fiorentina deve anche far crescere i propri giovani, perché quelli attuali non sono pronti per partire titolari in viola”.

Prosegue: “I giovani sono impulsivi, a volte non ragionano molto durante le azioni e possono compiere scelte sbagliate. In Brasile, in Argentina, magari metti un giovane e se fa male viene subito bruciato. Alla fine, non è un concetto che riguarda solo l’Italia”.

Su Cragno: “Ha fatto bene a Cagliari anche perché veniva costantemente impegnato, ogni partita faceva 10 parate. Al Monza doveva giocare e invece ha fatto molto bene Di Gregorio: la Fiorentina non può prendere uno che è stato un secondo. Merita un portiere sicuro e che ha fatto bene la passata stagione”.