ROGGI A RFV, Gudmundsson ha qualcosa di Mutu

© foto di Alberto Fornasari

L'ex Fiorentina, Moreno Roggi, ha parlato a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola dei temi più attuali in casa viola. Partendo da Gudmundsson: "Ha velocità e sveltezza, basta vedere come si muove, anche nel rigore che si è conquistato. A Genova ha fatto delle cose incredibili. Ero contento quando lo ha acquistato la Fiorentina, ha delle giocate geniali. E' un giocatore di grande livello, assomiglia un po' a Mutu. Sono dei giocatori, che con le debite proporzioni, ti cambiano le partite".

Sul rigore come le è sembrato? "Non è sembrato sotto pressione. Ha le spalle larghe e belle libere, sicuro di sé. Ha preso la palla e si è messo lì sul dischetto. L'allenatore è stato bravo e ha spiegato che al momento ci sono dei giocatori designati e poi chi se la sente lo tira. Probabilmente Gudmundsson subentrava in un ordine precedente".

Domenica c'è l'Empoli... "Un derby, contro una squadra che sta facendo bene. L'Empoli ha un presidente forte, cambia tutti gli anni, però riesce a tenere l'Empoli a grande livelli per il contesto in cui sta. L'Empoli negli ultimi anni ha sempre dato filo da torcere alla Fiorentina. Sarà una bella gara, con la Fiorentina vista ieri e la ritrovata fiducia, si affronteranno due squadre a viso aperto".

