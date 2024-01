RFV, Riyad 2024 -Oltre la Supercoppa: ascolta lo speciale

FirenzeViola.it

Cosa c'è dietro la decisione della Lega Serie A di spostare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita? Da questa domanda nasce il nuovo speciale di Radio FirenzeViola, un podcast realizzato da Alessandro Di Nardo che indaga su cause e implicazioni politiche, etiche e non solo del viaggio di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter in Medio Oriente, in un viaggio oltre al calcio in cui vi raccontiamo una parte di mondo distante anni luce dalla nostra quotidianità con cui però saremo chiamati a confrontarci sempre più spesso, anche e soprattutto nel mondo dello sport.

"Riyad 2024, oltre la Supercoppa" è fuori sulla nostra app e sulle altre piattaforme.