RFV, Parte "Chi si compra": speciale mercato con Ceccarini

FirenzeViola.it

La domanda è sempre quella: "Sì, ma chi si compra?". Adesso, in diretta su Radio FirenzeViola, proveremo a rispondere a questa domanda con i nostri insider di mercato. Spazio infatti a "Chi si compra?", trasmissione in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 a cura di Pietro Lazzerini, oggi accompagnato da un grande ospite, Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com e massimo esperto di mercato. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 348.75.13.933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 055.77.111.71.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE RADIO FIRENZEVIOLA!

CLICCA QUI PER SCARICARE L'APP!