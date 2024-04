RFV, Oggi Primavera a caccia della Coppa: seguila con noi!

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In mezzo a un campionato che non decolla, rimane la possibilità di non restare a bocca asciutta. Oggi, alle 20:30 allo stadio Dall'Ara di Bologna, la Fiorentina Primavera disputa la sua sesta finale di Coppa Italia consecutiva. Una lunga striscia, aperta dall'Under 19 di Bigica che batté il Torino nel 2019, lo stesso avversario che si troverà di fronte la squadra di Galloppa stasera a Bologna. In mezzo altre quattro finali, di cui tre alzate al cielo.

Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it, con gli inviati Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro, seguirà l'evento dal pre al post partita, raccontata con la consueta radiocronaca dallo stadio. In studio dalle 20:00 Alessandro Di Nardo, Niccolò Santi e Virginia Bicchi, sperando di accompagnare la Fiorentina all'ottava Coppa Italia Primavera della sua storia.

