RFV, Oggi avremo in studio mister Leonardo Semplici

La programmazione odierna di Radio FirenzeViola si aprirà con la trasmissione a cura di Lorenzo Marucci in onda dalle ore 12 alle ore 14, che vedrà in studio un ospite d’eccezione. Si tratta di Leonardo Semplici, che accoglieremo nella nostra redazione di via Panciatichi. Naturalmente, come sempre, avrete la possibilità di interagire con noi e mister Semplici inviando i vostri messaggi al numero 3487513933. Vi aspettiamo!