RFV, Le trasmissioni di oggi: in diretta dalle ore 10

Giornata di campionato oggi per la Fiorentina e per Radio Firenzeviola, che inizierà le sue dirette alle ore 10 con Francesco Benvenuti e Niccolò Righi in studio in vista di Fiorentina-Cagliari in programma alle 12.30. Proprio per raccontare la partita, alle 12 inizia "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che racconta tutte le emozioni dal campo della squadra viola, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua in studio.

