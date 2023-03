RFV, La storia di Davide Marchini: da Lodi all'India

Fonte: a cura di A. Di Nardo

Davide Marchini a Radio FirenzeViola

Quella di Davide Marchini è l'ennesima storia di un neo-laureato italiano spinto ad andare all'estero per cercar fortune. Giovane allenatore lodigiano classe '91, Davide è partito dall'Italia nel lontano 2016 per sposare il progetto dell'Academy indiana del Paris Saint Germain. Attuale allenatore del settore giovanile della Sports Roots Academy, Davide ci ha parlato così della sua decisione di andarsene dal nostro paese e di quanto sta facendo in India: "L'opportunità è arrivata quasi per caso, su un gruppo whatsapp di allenatori. Si faceva riferimento alla possibilità di fare esperienza all'estero senza molti dettagli, mi sono buttato e adesso posso dire che ne è valsa la pena.

Sono sempre stato affascinato dalla possibilità di lavorare coi più piccoli. Mio padre è allenatore di calcio, mia madre insegnante e così sono sempre stato abituato a relazionarmi coi più piccoli anche sul campo. Il calcio indiano ha diverse difficoltà, legate alle possibilità esigue di molte famiglie ed al fatto che qui il calcio non è certamente lo sport nazionale. Con la nostra Academy stiamo facendo comunque un gran lavoro. Qui sono trattato da professionista pensando solo al campo e alla crescita dei bambini, cosa che in Italia era impossibile visto che lì non potevo vivere di solo lavoro da tecnico. Le difficoltà? Sicuramente il caldo, d'estate è difficile allenarsi con le temperature quasi sempre superiori a 40 gradi".

Di questo e molto altro abbiamo parlato su Radio FirenzeViola nel nostro spazio dedicato ad allenatori e calciatori con parabole fuori dagli schemi e dai confini. Qui sotto il podcast integrale.