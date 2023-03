RFV, La programmazione odierna: ecco le trasmissioni

Prosegue la programmazione settimanale di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la giornata sarà Andrea Giannattasio con la rassegna stampa di "Buongiorno Firenze" dalle 8 alle 10. In arrivo successivamente Giacomo Galassi e Vittoria Orlando con "Social Club", dalle 10 fino alle 12. Dalle 12 alle 14 sarà il turno di Lorenzo Marucci che condurrà "Viola Amore Mio". Dalle 14 alle 16 spazio invece a "Palla al centro" con Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua. Alle 16, di giovedì in via del tutto straordinaria, partirà Scanner, rubrica che si occupa di aspetti collaterali al mondo del calcio curata da Giulio Dini. Dalle 17 alle 19, infine, via a "Dodicesimo Uomo" condotto da Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini e Fabio Ferri, con la prima ora che andrà in diretta anche sulle frequenze di Lady Radio.

