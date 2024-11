RFV, La programmazione odierna: alle 15:00 Torino-ACF

FirenzeViola.it

Pronta ad iniziare anche oggi una nuova giornata di trasmissioni su Radio Firenzeviola, la visual web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it. Dalle 12:00 alle 14:00 in studio ci sarà Niccolò Righi. Dalle 14:00 al via "Se fosse sempre domenica", trasmissione in cui seguiremo Torino-Fiorentina, in programma alle 15:00, con la nostra immancabile radiocronaca direttamente dallo Stadio Olimpico-Grande Torino. Nel corso della puntata aggiornamenti live da parte di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua dallo studio.

Vi terremo compagnia fino al fischio finale del match, durante il quale potrete interagire chiamando lo 055.77.111.71 oppure mandando i vostro messaggi (anche vocali) al numero whatsapp 348.75.13.933.