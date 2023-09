RFV, La programmazione di oggi: live dalle 8 alle 19

Radio FirenzeViola non si ferma e prosegue con la sua programmazione standard. Dalle 8 alle 10 c'è la rassegna stampa di 'Buongiorno Firenze' con Tommaso Loreto in conduzione. Poi arriva 'Chi si compra', dalle 10 alle 12, con Pietro Lazzerini e Fabio Ferri, seguito da 'Viola Amore Mio' con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. In diretta per due ore anche su Lady Radio, 'Palla al Centro' vedrà protagonista Luca Calamai con Luciana Magistrato e dalle 16 alle 17 presente anche Niccolò Santi, infine 'Social Club' con Giacomo Galassi e Alessandro Di Nardo.

