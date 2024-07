RFV, Giovedì diretta speciale dalla Versilia dalle 18:30

FirenzeViola.it

Radio FirenzeViola torna in Versilia dopo il tour della scorsa estate: per giovedì 18 infatti è fissato il primo appuntamento con una diretta speciale a partire dalle 18:30 presso il "Bagno Fiorenza" a Tonfano in Viale Roma 75. Oltre ai volti noti della nostra emittente, tra cui Tommaso Loreto, Luca Calamai e Lorenzo Marucci, saranno presenti personaggi del mondo del calcio. Diretta su tutte le nostre piattaforme (app, streaming e smart tv) oltre che sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato, Pistoia e la zona del Valdarno.