RFV, Domani saremo live dalle 15: poi Empoli-Fiorentina

Riprenderanno domani a partire dalle ore 15 le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, che seguirà per tutto il pomeriggio fino a tarda sera sia la marcia d'avvicinamento al derby del Castellani che la partita tra Empoli e Fiorentina, con ampio post-gara fino alle ore 22:30. I nostri programmi "live" avranno inizio, come detto, già nel primo pomeriggio con "Firenze in campo" a cura di Francesco Benvenuti e Niccolò Righi, che vi terranno compagnia fino alle 17, quando inzierà il pre-gara di Empoli-Fiorentina con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua in "Se fosse sempre domenica": dallo stadio il racconto della nostra voce viola Andrea Giannattasio.

Subito dopo il match, l'ampio post-partita con le analisi dei nostri opinionisti e le parole dei protagonisti mentre dalle 21 via alla terza puntata di "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti, fino alle 22:30!