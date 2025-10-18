Resta su Radio FirenzeViola: è il momento di Extra Viola!

Anche oggi, sabato 18 ottobre 2025, Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it.vi terrà compagnia, in diretta, fino alle 21.30. Sta infatti per iniziare, fino alle 21:30, Extra Viola, il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. Stasera ci saranno Lorenzo Marucci e Andrea Giannattasio che faranno il punto in vista di Milan-Fiorentina. Per interagire è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

