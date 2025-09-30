RFV Reginaldo: "La Fiorentina paga i tanti cambi di allenatore. La pressione? La soffri se non hai carattere"

L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare : "Lo vedo complicare perché passare da Italiano e Palladino già ci sono stati tanti cambi e quest'ultimo è stato bravo a mettere le sue idee ai ragazzi. Ora Pioli è un tecnico di esperienza ma quando cambi tanti allenatori ed anche se tieni diversi giocatori ci vuole tempo e la Fiorentina credo paghi questo".

La pressione della piazza condiziona? "Siamo calciatori e la pressione è ovunque. E' vero che dopo i bei campionati fatti e le finali i tifosi si aspettino qualcosa di più. Soffri se non sei un giocatori adatto. Se non sei di carattere soffri la pressione dei tifosi della Fiorentina che giustamente dopo tanto buon lavoro, compreso il centro sportivo, si aspettano di più".

Gudmundsson come mai non ingrana la marcia? "Può essere un fatto di carattere, l'anno scorso ha avuto problemi extra campo e quando uno non riesce ad esprimersi al meglio un po' si perde ma i numeri li ha per fare bene in qualsiasi squadra. Non credo che sia per i tifosi perché sono caldi anche a Genoa".

Come giudichi Dodo e il mancato rinnovo? "Non so le dinamiche e se lui voleva andare via ma quando giochi con la Fiorentina è un club che non ha nulla da invidiare a nessuno. Ma se sei rimasto sarebbe un peccato rovinare tutto perché quando si è adattato ha dato una grande mano alla Fiorentina e finché sarà nella squadra viola la onori, questo è il mio consiglio".

Quando verrai? "I tifosi mi hanno invitato in curva, quando posso verrò ma ho una palestra a Napoli con la mia compagna e inizierò a giocare il 12, ma a Firenze ho tanti amici e sono legato alla piazza".

