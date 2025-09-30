RFV Mpasinkatu sicuro: "Solo una vittoria può risollevare la situazione. In Coppa farei giocare i migliori"

Malù Mpasinkatu ha parlato a Radio FienzeViola, nel corso di "Palla al centro", di come la Fiorentina può uscire da questo momento buio.

Secondo lei può servire un discorso alla squadra?

"Io dico sempre che vanno fatti anche quando le cose vanno bene, a maggior ragione quando vanno male. Secondo me bisogna essere autoritari nel momento in cui rappresenti la società, poi si può dire che la squadra è costruita male, ma non va bene il livello a cui molti giocatori stanno giocando. In un derby in cui, paradossalmente, ai punti avrebbe vinto il Pisa c'è qualcosa che non va".

Secondo lei l'allenatore scelto dal direttore sportivo è fuori discussione?

"No, perché l'allenatore dovrebbe dare delle spiegazioni a chi lo ha scelto. Detto questo però dai giocatori di livello, che ha la Fiorentina, ci si aspetta di più, perché in campo vanno loro. Come è giusto che i giocatori vengono esaltati quando giocano bene, devono essere duri nel momento in cui le cose vanno male. Da loro ci si aspetta di più. Un giocatore che contro il Pisa mi è piaciuto è Pablo Marì".

Perché i giocatori non danno di più?

"Per un blocco psicologico che c'è quando non vinci. Purtroppo è una legge non scritta dello sport che funziona così. Invece quando tutto va bene i giocatori sono più bravi di quello che realmente sono. Solo una vittoria può risollevare la situazione, però la partita in campionato sarà tosta. Con una vittoria si può andare contro la sosta con un pizzico di sorriso, se invece arriva una sconfitta creerebbe quindici giorni di fuoco a Firenze".

Lei in Conference farebbe giocare i titolari o le riserve?

"Io farei giocare i migliori, dato che la squadra non sta girando. Ancora è presto per le rotazioni in coppa perché i titolari ancora non hanno bisogno di rifiatare. La vittoria con la Roma è fondamentale, perché se vinci con una squadra in forma come la Roma il morale raddoppia".

Quali sono i tre centrocampisti da cui ripartiresti?

"Io riparto da Sohm, Fagioli e Mandragora, con Fagioli mediano ad impostare. In più in attacco Piccoli deve calarsi nell'ambiente fiorentino, perché la comfort zone di Cagliari non è la stessa di Firenze, dove lotti per l'Europa e in particolare quando sei stata pagato molto. Lui deve giocare con la testa, in modo tale da essere protagonista e aiutare la squadra e non deve giocare solo per Kean".

