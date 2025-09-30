Radio FirenzeViola, in diretta fino alle 21.30: ecco gli appuntamenti odierni

vedi letture

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che sarà in diretta fino alle 21.30 anche oggi, martedì 30 settembre 2025. Fino alle 19:00 siete sempre con Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, prima che inizi "Calciopiù on air" e continui la diretta fino alle ore 20:45. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

Per ascoltarci CLICCA QUI!