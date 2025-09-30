RFV Mareggini: "Non è il momento giusto per lanciare Martinelli. Doveva andare in prestito"

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina e preparatore dei portieri della Nazionale giovanile, ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" della possibile alternanza tra i pali in Conference League tra De Gea e Martinelli: "Non mi sembra una buona situazione generale per fare un esperimento in porta, l'esperienza manca e i ragazzi giovani vanno inseriti al giusto momento, almeno che non ci sia un'emergenza. Martinelli poi non può rimanere deluso per un esclusione, il mio suggerimento è sempre stato quello di mandarlo in Serie B a giocare ma non è stata evidentemente trovata la soluzione giusta. Il percorso che sta facendo non è secondo me quello giusto, non è stato consigliato bene. Carnesecchi che ora è un top è andato a Trapani a farsi le ossa, tanto per citarne uno".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.