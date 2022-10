RASTELLI A RFV, Rosa viola decisa da Italiano

Per analizzare il momento della Fiorentina e i prossimi impegni dei viola, su Radio FirenzeViola è intervenuto Massimo Rastelli, ex tecnico tra le altre della Cremonese: "La Fiorentina per me sta pagando l'impegno in Conference League, questo toglie freschezza alla squadra ed in più il mister ha meno giorni disponibili durante la settimana per allenare. Credo sia questa la problematica maggiore per i viola, quella di dover gestire una gara ogni tre giorni".

Secondo lei in rosa ci sono giocatori non adatti al gioco di Italiano?

"Stiamo parlando di un allenatore che ha fatto benissimo nella scorsa stagione. Sulla base di questo lavoro lo stesso Italiano ha dato indicazioni sul mercato, proprio per il tipo di calcio che vuole offrire. Per questo mi sembra strano che in rosa ci siano giocatori non funzionali al progetto. Poi, ci sta che alcuni acquisti siano stati dettati da occasioni del mercato, ma per me il gruppo squadra è stato costruito con criterio ed insieme al tecnico".

Come si fa a "curare" l'attacco viola?

"Intanto le occasioni ci sono e questo è fondamentale. Si deve cercare di non far sentire questa pressione agli attaccanti; poi si può lavorare su questo problema nel quotidiano. Alla fine basta un attimo: se un attaccante inizia a segnare spesso non si ferma più. Su Cabral e Jovic mi fido delle valutazioni di Italiano".

Infine, la vedremo presto sulla panchina su una panchina? In questi giorni è accostato con insistenza ad una panchina di un club prestigioso...

"Può darsi. Noi allenatori dobbiamo stare sempre pronti anche se uno rimane fuori dal giro per un po'. Spero che comunque sia la volta buona per tornare in gioco".