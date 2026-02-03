Radio FV, tra poco "I tempi supplementari": anche su YouTube!

di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 17:00 toccherà ad Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi con "I tempi supplementari", in onda anche sul nostro canale YouTube! Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti.

Successivamente, dalle 19:00 alle 20:45, toccherà a "Calciopiù on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.