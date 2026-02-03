Radio FV, tra poco "I tempi supplementari": anche su YouTube!
FirenzeViola.it
Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 17:00 toccherà ad Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi con "I tempi supplementari", in onda anche sul nostro canale YouTube! Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti.
Successivamente, dalle 19:00 alle 20:45, toccherà a "Calciopiù on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Mercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzionidi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Mercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
4 Un mercato così e così: tornano le ali, ma in difesa e a metà campo il decifit di personalità rischia di rimanere tale
Copertina
Mario TeneraniViola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Tommaso LoretoAl Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com