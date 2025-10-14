Radio FirenzeViola, torna l'appuntamento con Extra Viola

Anche stasera, martedì 14 ottobre 2025, non mancherà il consueto appuntamento serale di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 21:00 alle 21:30, torna "Extra Viola", il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

