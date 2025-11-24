Radio FirenzeViola sempre in diretta: ora c'è "Passione Fiorentina" poi "Garrisca al Vento"

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 16:00 inizia un'ora in compagnia di Flavio Ognissanti che con il suo format di "Passione Fiorentina" discute dei temi viola con i suoi ospiti. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Chiuderà poi il palinsesto prima "Uno contro tutti" con il tandem Dimitri Conti-Tommaso Loreto e poi, dalle 20, "In giro per il mondo", focus sulla tifoseria viola, con Chiara Andrea Bevilacqua.

Per ascoltarci CLICCA QUI!