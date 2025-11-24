RFV Paoletti su Kouadio: "Secondo me può fare bene anche sulla fascia"

Per parlare di Koaudio e del suo percorso alle spalle, a Radio FirenzeViola - durante la trasmissione "Viola amore mio" - è intervenuto Luca Paoletti, attuale allenatore della formazione Under-17 del Tau (nonché anche docente di scienze motorie) e, nel 2014, responsabile della scuola calcio della Galcianese a Prato dove ha avuto modo di allenare per tre anni un giovanissimo Eddy, ecco le sue parole: "Diciamo che l'esordio con il Torino è servito per rompere il ghiaccio con il calcio dei grandi, nel momento in cui entri per 25' con la Juventus con il risultato in bilico, comincia ad essere il frutto di un lavoro che dà i suoi risultati. Poi nonostante ruotino i giocatori, il ragazzo si sta facendo notare ed è una bella notizia per noi e soprattutto per lui. La società è una di quelle che fa giocare i giovani e che gli dà opportunità, per quanto riguarda Eddy, non sono gli ultimi minuti a risultato acquisito. Poi c'era la fortuna, che Gosens non c'era e questo ha favorito il suo ingresso, ma tralasciando questo sta dimostrando di lavorare bene durante la settimana".

Lei vedeva Eddy nel ruolo di esterno?

"L'esuberanza è una sua caratteristica. E' un ragazzo, che in qualunque ruolo dà sempre il massimo che può dare. In questo momento la Fiorentina ha bisogno della voglia e della linfa dei giovani, che sono disposti a correre, perché si stanno giocando il futuro".

Quale è il suo ruolo migliore per Eddy?

"I calciatori hanno i suoi momenti. Ci sono calciatori di cui si può parlare del ruolo migliore e di un ruolo dove può giocare. Sinceramente ora non gli vedo un paletto di ruolo, non vedo il ruolo dove può fare meglio, perché una volta che acquisisci confidenza con il campionato si può parlare di questo argomento. Per me nel ruolo di tutta fascia può dare qualcosa alla Fiorentina".

