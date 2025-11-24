RFV Di Gennaro: "Fagioli 'acerbino', non lo si può più aspettare: ha ragione Vanoli"

Antonio Di Gennaro, ex viola oggi opinionista per Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si compra?" in onda sulle nostre frequenze, si è espresso così sulla Fiorentina, partendo dalla Roma: "Con Gasperini vanno oltre il limite, e gioca anche senza punte. Non è un caso se è lassù. Fanno benissimo le due fasi, e mi hanno impressionato come corrono Kone e Wesley".

Su Fiorentina-Juventus: "Il primo tempo è stato un po' di ansia e preoccupazione. Mentre il secondo abbiamo visto una squadra vera. La Fiorentina deve entrare nell'ottica che si deve salvare, sono d'accordo con Vanoli quando parla di atteggiamento da provinciale. Le altre non stanno a guardare, vedi il Parma. Ora bisogna confrontarsi con le squadre che lottano per non retrocedere. Però qualcosa nel secondo tempo con la Juve ha fatto vedere. Poi ho visto un Kean trascinante, e su Mandragora devo dire che sta mostrando una continuità incredibile. A centrocampo è l'unico che si salva".

Fagioli? "E' un po acerbino, non si può più aspettare. Deve incidere, ha ragione Vanoli. Si vede che ha ancora delle lacune. La Fiorentina ha bisogno della sua versione, è di un livello superiore ma non lo sta dimostrando".