Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Chi si compra?"
FirenzeViola.it
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora spazio a due ore di "Chi si Compra" con Francesco Benvenuti e Pietro Lazzerini. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Andrea Giannattasio e Tommaso Borghini.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 ecco Flavio Ognissanti con "Passione Fiorentina on air". Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Chiuderà poi il palinsesto prima "Uno contro tutti" con il tandem Conti-Loreto e poi "In giro per il mondo" con Chiara Bevilacqua.
