Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora c'è "Palla al centro"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 ecco Flavio Ognissanti con "Passione Fiorentina". Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Chiuderà poi il palinsesto prima "Uno contro tutti" con il tandem Dimitri Conti-Tommaso Loreto e poi "In giro per il mondo" con Chiara Andrea Bevilacqua.
Calmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesadi Mario Tenerani
2 Il campo evidenzia le necessità del mercato, ma a gennaio anche un esterno offensivo può tornar comodo
La Fiorentina sfida la storia: 0 vittorie nelle prime 12, solo il Cagliari si è salvato così nel 2006
Tommaso LoretoUn (altro) punto e un’altra sconfitta scongiurata, la cura Vanoli regala i primi frutti. Di questi tempi tocca accontentarsi
Ludovico MauroLiveFiorentina-Juventus 1-1, triplice fischio al Franchi: pareggio tra viola e bianconeri
Alberto PolverosiFiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
