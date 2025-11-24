RFV Il CNB di Calamai: "Fiorentina, ok il cuore e la grinta. Ma restano ancora dei misteri"

Così Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: "A menta calda abbiamo preso il bicchiere mezzo pieno, il punticino con la Juventus. Poi però a mente fredda credo sia opportuno analizzare anche l'altra metà del bicchiere. Se leviamo cuore e grinta, dalla gara con la Juventus, non arriva nessuna risposta importante, almeno per me. Nel senso che, Gudmundsson resta un totale mistero. Fagioli continua a pensare che non possa fare il regista. Dodo continua ad avere i suoi problemi, come tutta la difesa. Tutti problemi che ci portiamo dietro da inizio stagione".