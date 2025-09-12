Radio FirenzeViola, segui con noi dalle 13:00 la conferenza stampa di Pioli
Continuano le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi, venerdì 5 settembre 2025. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Andrea Bruno Savelli. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata verrà chiuso da "Extra Viola", trasmissione in collaborazione con RTV38, che andrà in onda dalle 21:00 alle 21:30.
