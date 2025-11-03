Radio FirenzeViola, prosegue la programmazione: dalle 14:00 "Palla al Centro"

Prosegue anche oggi, lunedì 3 novembre 2025, il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luciana Magistrato, mentre dalle 16:00 andrà in onda la quarta puntata di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, alle ore 20, Dimitri Conti e il suo "Uno contro tutti", nuovo format che prevederà in studio anche Tommaso Loreto. Chiude il programma Chiara Andrea Bevilacqua e il suo "In Giro per il Mondo" dalle 20 alle 21.

