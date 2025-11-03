RFV Fattori: "Preferivo perdere col Bologna e vincere ieri. Quella è la nostra lotta"

Sauro Fattori, come ogni lunedì torna a parlare, a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento", della partita che ha coinvolto la Fiorentina nell'ultimo weekend di Serie A. Oggi è il turno di Fiorentina-Lecce, ecco le sue parole: "In questo momento io guardo gli occhi dei calciatori e mi sembrano fuori di testa, anche loro si rendono conto di essere alla mercé. Il Lecce ci fa gol e poi nulla, però la grande partita vista da Di Francesco è una partita normale. Quest'anno Kean è così non è nel suo momento migliore, ma questa è la situazione. Domenica a inizio partita c'era un centrocampo, mentre a metà partita non c'è più, perché viene totalmente cambiato, così dimostri di aver sbagliato tutta la formazione. La società doveva chiamare Pioli e trovare una soluzione, ma Pradè non lo voleva fare. Andandosene ha lasciato la patata bollente in mano a Ferrari e Goretti e secondo me lo ha fatto perché aveva già capito la situazione e se ne è voluto liberare. La Fiorentina ha preso Pioli a 3 milioni, sono tanti soldi, ma se fa male, come ha fatto, lo mandi via. Io lo avevo preannunciato che il 2-2 con il Bologna rimandava solo il problema e ti dico io avrei preferito perdere con il Bologna e vincere con il Lecce perché adesso é quella la nostra lotta, il nostro campionato. La Fiorentina deve mettere a posto la società, perché non c'è né un allenatore né un direttore sportivo, io avevo sentito parlare di Gagliani o Maldini e sono dei bei nomi, perché sono persone, che nelle dichiarazioni e nelle conferenze hanno peso e ora serve anche questo alla Fiorentina. Adesso sembra che vada Galloppa, in panchiina, con il Mainz, ma che formazione mette, i titolari o le riseve? E' una confusione totale".

