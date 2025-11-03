Il Caffè Nero Bollente: "Non sfidiamo le leggi del calcio: ds e tecnico arrivino insieme"

Nel suo consueto spazio mattutino su Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", l'opinionista Luca Calamai ha parlato del tema del giorno, vale a dire la scelta che incombe per la Fiorentina che deve eleggere un nuovo direttore sportivo e probabilmente anche un nuovo allenatore: "In tanti si chiedono chi sarà il nuovo allenatore, ma in tanti si chiedono prima chi sarà il nuovo direttore sportivo. Perché scegliere il primo senza aver preso il secondo sarebbe come sfidare un'altra volta le leggi del calcio, prendendo il tecnico prima del ds, che sarà però colui che dovrà gestire il momento attuale.

Credo passerà ancora qualche giorno prima delle decisioni, ma direttore sportivo e allenatore dovranno arrivare insieme".