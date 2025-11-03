Dagli inviati
Prosegue il ritiro: i calciatori rientrano al Viola Park, alcuni dopo le 20
FirenzeViola.it
La Fiorentina continua il suo ritiro al Viola Park. Qualche ora di pausa, dalle 17, poi i calciatori sono tornati alla base: rientro fissato per le 20, ma alcuni componenti del gruppo squadra sono arrivati dopo. Passeranno la serata - e la giornata di domani - al Viola Park, in attesa di novità sul prossimo allenatore. Il ritiro è cominciato circa 24 ore fa, subito dopo la sconfitta interna col Lecce, e proseguirà fino alla partenza per Mainz, dove giovedì è in programma la gara di Conference.
