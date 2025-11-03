Chi sarà il nuovo Ds? Per il Tgr Rai la Fiorentina valuta soluzioni interne
FirenzeViola.it
Non manca solo l'allenatore: in attesa di risolvere la situazione contrattuale di Stefano Pioli, la Fiorentina in queste ore deve sistemare anche un'altra posizione rimasta vacante da sabato scorso, ovvero dal momento delle dimissioni di Daniele Pradè. Si tratta del Direttore Sportivo, carica in questo momento senza un padrone: tanti nomi fatti nelle ultime ore ma, secondo quanto riporta il Tgr Rai Toscana, il club di Commisso potrebbe adottare una soluzione interna: tra le opzioni vagliate anche quella di Valentino Angeloni, da anni responsabile del settore giovanile dei viola, al ruolo di Ds.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiI giocatori lasciano il Viola Park, il ritiro prosegue dalle 20: le immagini di FirenzeViola
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Le più lette
2 Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
4 D'Aversa ha messo la freccia, ecco perché è un nome plausibile per il post Pioli: la sua intervista a RFV
Copertina
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com