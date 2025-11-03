Chi sarà il nuovo Ds? Per il Tgr Rai la Fiorentina valuta soluzioni interne

Non manca solo l'allenatore: in attesa di risolvere la situazione contrattuale di Stefano Pioli, la Fiorentina in queste ore deve sistemare anche un'altra posizione rimasta vacante da sabato scorso, ovvero dal momento delle dimissioni di Daniele Pradè. Si tratta del Direttore Sportivo, carica in questo momento senza un padrone: tanti nomi fatti nelle ultime ore ma, secondo quanto riporta il Tgr Rai Toscana, il club di Commisso potrebbe adottare una soluzione interna: tra le opzioni vagliate anche quella di Valentino Angeloni, da anni responsabile del settore giovanile dei viola, al ruolo di Ds.