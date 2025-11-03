RFV
Radio FirenzeViola ancora in diretta fino alle 21: ora "Uno contro tutti" poi "In giro per il Mondo"
FirenzeViola.it
Ancora due ore in compagnia di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Il palinsesto di giornata vedrà, alle ore 20, Dimitri Conti e il suo "Uno contro tutti", nuovo format che prevederà in studio anche Tommaso Loreto. Chiude il programma Chiara Andrea Bevilacqua e il suo "In Giro per il Mondo", focus sui viola club, dalle 20:00 alle 21:00. Ovviamente dal Viola Park continueremo a tenermi aggiornati sulla situazione della Fiorentina con i nostri inviati.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
RFVRadio FirenzeViola ancora in diretta fino alle 21: ora "Uno contro tutti" poi "In giro per il Mondo"
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Le più lette
2 Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Copertina
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com