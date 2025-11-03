RFV

Radio FirenzeViola ancora in diretta fino alle 21: ora "Uno contro tutti" poi "In giro per il Mondo"FirenzeViola.it
di Redazione FV

Ancora due ore in compagnia di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Il palinsesto di giornata vedrà, alle ore 20, Dimitri Conti e il suo "Uno contro tutti", nuovo format che prevederà in studio anche Tommaso Loreto. Chiude il programma Chiara Andrea Bevilacqua e il suo "In Giro per il Mondo", focus sui viola club, dalle 20:00 alle 21:00. Ovviamente dal Viola Park continueremo a tenermi aggiornati sulla situazione della Fiorentina con i nostri inviati.

